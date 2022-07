Crotone, dall'1 agosto detenuti a lavoro per la cura del verde pubblico

CROTONE - A partire dal lunedì 1 agosto, sette detenuti della casa circondariale di Crotone inizieranno a svolgere lavori per il Comune. Si tratta di persone individuate ed autorizzate dall'Autorità giudiziaria che lavoreranno per la manutenzione di alcune aree individuate dall’Ente: villa Comunale, piazza Umberto, Orto Tellini, Parco Endride (via Miscello da Ripe).

Lo ha annunciato il Garante comunale dei detenuti, avvocato Federico Ferraro, nel corso della sua relazione annuale al Consiglio comunale. Si concretizza, così, una proposta che era stata inizialmente presentata dal Garante comunale dei detenuti al Comune di Crotone, di concerto con la direzione dell’Istituto, nel lontano 2018.

“Prende avvio una pagina nuova ed inedita per l’intera comunità di Crotone” ha detto Ferraro esprimendo " vivo apprezzamento per la conclusione del lungo iter che ha portato alla sottoscrizione della convenzione tra l’Ente comunale e l’Amministrazione penitenziaria". Si tratta di una procedura inserita nell'ambito dei lavori socialmente utili ex art 20 ter dell’Ordinamento penitenziario che, secondo il programma concordato tra il Comune di Crotone e la Direzione Penitenziaria, vedrà un momento di formazione entro il mese di luglio. Quindi da inizio agosto sette detenuti inizieranno a svolgere le attività per la cura del verde pubblico.

Federico Ferraro ha ringraziato “il sindaco Voce, l’assessore al Verde pubblico Pitingolo, il Consiglio comunale, ed in particolare alla III e IV Commissione Consiliare Permanente, per il tramite dei rispettivi Presidenti Passalacqua e Meo, ed a tutti i Consiglieri Comunali, per l’attenzione e sensibilità mostrata verso la detenzione ed il reinserimento socio-lavorativo, e per l’impegno nell’aver contribuito al progetto istituzionale dei lavori di pubblica utilità, garantendone sia la copertura finanziaria parziale dell’ambito assicurativo che il vestiario da lavoro”.