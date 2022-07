Dirigenti scolastici: Maria Rosaria Iaccarino al Filolao, Anna Maria Maltese al Pertini-Santoni

Puntuale come ogni 15 luglio, anche quest’anno è arrivato, nella tarda serata di venerdì, il decreto firmato da Antonella Iunti, direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Calabria, riguardo le operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali nelle scuole per l’anno scolastico 2022/2023.

Tra conferme e trasferimenti a livello regionale e interregionale, la geografia dei nomi è un po’ cambiata nella provincia di Crotone: Giovanni Aiello che per tre anni ha guidato il Liceo scientifico Filolao è stato trasferito all’Istituto comprensivo Tieri di Corigliano-Rossano, la sua scrivania sarà occupata da Maria Rosaria Iaccarino, crotonese, per tre anni dirigente scolastico presso l’Istituto comprensivo di Cassago in provincia di Lecco.

Rimane senza dirigenza, al momento, l’Istituto comprensivo Don Milani, per il trasferimento di Angelo Falzarano all’Istituto comprensivo Tortora in provincia di Cosenza.

Lasciano Crotone anche Roberta Boffoli, dirigente della Giovanni XXIII, per l’Istituto Filangeri di Trebisacce, e Giuseppe Dilillo, dirigente del Filottete di Cirò Marina trasferito all’Istituto comprensivo di Rocca Imperiale.

Cambio di passo per Anna Maria Maltese che lascia, dopo tanti anni, l’Istituto comprensivo Maria Grazia Cutuli per l’Istituto d’istruzione superiore Pertini-Santoni, fino al 31 agosto occupato da Ida Sisca collocata a riposo dal 1° settembre.

Da fuori regione arriveranno, oltre alla Iaccarino, Marina Agostino all’Istituto omnicomprensivo di Strongoli proveniente dall’Istituto comprensivo Deledda-Bosco di Ginosa in Puglia; dall’Istituto comprensivo Zandonai di Cinisello Balsamo in provincia di Milano arriverà Anna Iannone come dirigente dell’Istituto comprensivo Alcmeone.

Conferme alla scadenza del contratto Serafina Rita Anania all’Ipsia Anna Maria Barlacchi e Laura Laurendi all’Istituto Guido Donegani.