Calabria, elefante inferocito colpisce una donna con la proboscide e la zampa: ricoverata

Una donna di 46 anni è rimasta gravemente ferita mentre accudiva un elefante nel safari park di Maida, in provincia di Catanzaro. La donna ha riportato gravi lesioni addominali ed eviscerazione.

Soccorsa con una eliambulanza proveniente da Lamezia Terme, la vittima è stata portata all'ospedale del capoluogo regionale dove si trova ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'elefante era inferocito, i sanitari hanno dovuto fare in fretta per portare la paziente fuori dall'area a rischio e mettere tutti in sicurezza.

Secondo alcuni testimoni la donna è stata improvvisamente colpita con la proboscide e una zampa dall'animale. Sull'episodio indagano i carabinieri.