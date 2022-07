Calabria, presidente Consiglio regionale: "complimenti a Sellia Marina per il titolo di città"

"Rivolgo i complimenti, miei e del Consiglio regionale che mi pregio di rappresentare, al Sindaco, al Consiglio comunale e alla laboriosa comunità di Sellia Marina, per il conferimento, a firma del Presidente della Repubblica, del titolo di città". Lo scrive Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale della Calabria.

"Sellia Marina - aggiunge -, quarta città più popolosa della provincia catanzarese con i suoi circa 8mila abitanti, grazie all'importante patrimonio di natura e cultura, ha tutto ciò che occorre per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. E per promuovere, intensificando l'impegno sui temi dell'ambiente, del turismo e dell'accoglienza che già la vedono Bandiera Blu per il quinto anno consecutivo, sviluppo sostenibile e crescita sociale".

"Coniugando il dinamismo della Regione, che sta incidendo su settori fondamentali dando priorità al diritto dei cittadini ad avere servizi efficienti, con l'operosità diligente e lungimirante dei Comuni, possiamo senz'altro garantire prospettive di futuro alla nostra Calabria", conclude Mancuso.