Donazione organi, il gesto di Facino un esempio, parte campagna di sensibilizzazione

“Chi è pronto a ricevere è pronto anche a donare”. Lo ha detto Margherita Facino, figlia del consigliere Santo Facino scomparso di recente, nel corso della presentazione della campagna di sensibilizzazione 'Un donatore moltiplica la vita' che ha avuto luogo questa mattina nella sala consiliare (a breve sala Falcone e Borsellino) del Municipio. Un invito a donare gli organi per salvare altre vite, come ha fatto il consigliere Facino, la cui famiglia, rispettando la volontà del congiunto, ha autorizzato l'espianto del fegato che in questo momento lavora nel corpo di un altro, una persona che ne aveva estremo bisogno.

Il sindaco ha voluto che l'iniziativa nascesse proprio per onorare il gesto dell'ex consigliere comunale e di tutti coloro che con grande generosità compiono questo gesto d’amore nei confronti del prossimo. La campagna, è stato spiegato, è volta a sensibilizzare i crotonesi a disporre all’atto del rilascio o del rinnovo della carta di identità della volontà di donare organi e tessuti. Una modalità semplice e che rappresenta il principale canale con il quale i cittadini possono esprimere il loro volere sulla donazione.

La campagna di sensibilizzazione alla donazione degli organi è promossa dal Comune, dall’associazione 'Nikol Ferrari', dall’Aido, dall’Ordine dei medici di Crotone e dal Centro regionale trapianti 'Federica Monteleone'. La presentazione è stata curata dal sindaco Vincenzo Voce, da Massimo Minarchi dell’associazione 'Nikol Ferrari' e Rosalia Boito, responsabile dalla locale sezione dell'Associazione italiana donatori. Sia l’associazione che l’Aido sono da tempo impegnati sul territorio coinvolgendo al riguardo anche le scuole, ha ricordato nel suo intervento la presidente della III commissione Politiche sociali, Antonella Passalacqua.

L’amministrazione comunale ha realizzato due roll up con le modalità di espressione del consenso alla donazione al momento del rilascio o del rinnovo della tessera d'identità. I roll up (espositori avvolgibili) saranno collocati presso gli sportelli dell’ufficio anagrafe di via Settino. Saranno inoltre realizzate e distribuite brochure informative. Il Comune ha messo a disposizione i suoi canali social per diffondere il messaggio 'Un donatore moltiplica la vita'.