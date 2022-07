Piattaforme, Imu: rigettato il ricorso di Eni, per il Comune in arrivo ulteriori 7 milioni

Salgono a circa 10 i milioni che Eni deve al Comune di Crotone per la presenza delle piattaforme di gas metano sul territorio. La commissione tributaria provinciale ha rigettato i ricorsi della multinazionale avverso gli avvisi di accertamento ai fini del pagamento dell'Imu per le annualità 2017 e 2018. La sentenza, la seconda favorevole all'ente locale dopo quella relativa al 2016, è stata depositata questa mattina.

Dopo "gli oltre 3.000.000 di euro già ottenuti per l’anno 2016 - si legge in una nota del sindaco - l'ente introiterà ulteriori euro 6.838.858,16, di cui 3.421.032,89 per il 2017 e 3.417.825,27 per il 2018". “Manteniamo i piedi per terra" aggiunge Enzo Voce, "siamo consapevoli che si tratta di una partita processuale ancora aperta, ma siamo convinti delle nostre ragioni e confidiamo nel prudente atteggiamento di Eni, auspicando una soluzione tombale sull’intera vertenza".

La commissione tributaria provinciale ha anche condannato la società al pagamento di oltre 15.000 euro per le spese di lite. Intanto "in questi giorni - informa il primo cittadino - l’ente sta provvedendo ad emettere l’ultimo avviso relativo all’annualità 2019 prima del definitivo passaggio alla nuova imposta sulle piattaforme marine introdotta a decorrere dal 2020".

"Ringrazio ancora una volta il nostro difensore, professore Salvatore Muleo, per il nuovo risultato positivo, il quale è riuscito ad ottenere una sentenza particolarmente approfondita che ha accolto in pieno le tesi dell’ente"; un risultato, conclude Voce, "destinato a pesare sull’intero fronte contenzioso pendente”.