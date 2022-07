Pnrr, fondi palestre: Crotone al palo, premiati San Mauro, Crucoli, Cotronei e Provincia

Sono state pubblicate sul sito del ministero dell’Istruzione le graduatorie dell’Avviso per il potenziamento delle infrastrutture dello sport a scuola nell’ambito del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Sul fonte della messa in sicurezza di edifici esistenti, solo San Mauro Marchesato, tra i comuni della provincia di Crotone, è riuscito ad ottenere il finanziamento, 686.195,52 euro; bocciati i tre progetti presentati dal comune di Crotone, per un totale di oltre 1,7 milioni di euro. Quattro i progetti depositati dalla provincia di Crotone, di cui due ammessi a finanziamento, rispettivamente di 372.300 e 310.250 euro, e due con riserva, uno di 558.450 euro e l'altro di 90.000 euro.

Per quanto riguarda gli edifici di nuova costruzione, al comune di Crotone non è neanche andata bene: bocciato l'unico progetto presentato di 1.694.815,03 euro. E' andata meglio invece a Crucoli e Cotronei, i cui progetti sono stati finanziati, rispettivamente, con 924.239,54 euro e 658.198,86 euro. Ammessa con riserva la proposta di Petilia Policastro (800.000 euro), bocciate quelle di Mesoraca (due progetti per un totale di oltre 1,8 milioni di euro), di Carfizzi (800.000 euro) e di San Nicola dell'Alto (1.241.000 euro)

Per le palestre, nuove costruzioni o interventi per la messa in sicurezza di quelle esistenti, lo stanziamento previsto dal Pnrr è di 300 milioni. Con questi fondi e con ulteriori circa 31 milioni stanziati con decreto del ministro dell’Istruzione, saranno finanziati a livello nazionale 444 interventi, 298 su strutture già esistenti e 146 per le nuove costruzioni. Le quattro Regioni con il numero più alto di interventi finanziati sono del Mezzogiorno: Campania (70), Sicilia (54), Basilicata (48), Calabria (42).