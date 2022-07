Mondiale Pro Future di Beach Volley, a Cirò Marina spettacolo di sport

CIRO' MARINA - Spettacolo di sport e mare a Cirò Marina dove domenica 17 luglio si è conclusa la tappa del circuito Pro Future del Beach volley World Tour 2022. Una giornata finale giunta dopo tre giorni di spettacolo ed oltre 100 partite, che sarebbe stata da incorniciare se non fosse stato per il ritiro - causa infortunio - della coppia italiana che si stava giocando la medaglia d'oro nel torneo maschile.

Nella Beach Arena di località Torrenova, di fronte ad un mare fantastico, nel pomeriggio di domenica si sono giocate le finali che hanno deciso i podi dei tornei maschile e femminile.

Senza storia la finale per il primo posto femminile nella quale la coppia statunitense composta da Madelyne Anderson premiata anche come miglior giocatrice del torneo)e Molly Turner ha battuto per 2-0 le estoni Heleene Hollas and Liisa Soomets. Un terzo posto per i colori italiani con Valentina Cali e Margherita Tega che nella finalina hanno superato le connazionali Giada Godenzoni and Giulia Rubini al tie-break.

Si annunciava spettacolare la finale maschile che aveva in campo gli azzurri Davide Benzi e Carlo Bonifazi che si giocavano l'oro contro gli argentini Bautista Amieva e Leo Aveira. I due italiani però a causa di un infortunio a Bonifazi, hanno dovuto dare forfait dopo aver perso il primo set. Per gli azzurri la consolazione del premio come miglior giocatore andato a Davide Benzi. Medaglia di bronzo agli inglesi Issa Batrane e Frederick Bialokoz che hanno battuto 2-0 i norvegesi Markus Mol e Nils Ringoen.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, per la conclusione del 'Luglio in sport' che in due settimane, con il campionato di Beach Soccer ed il circuito mondiale di Beach Volley, ha messo la cittadina crotonese al centro dell'attenzione degli sport estivi a livello internazionale.