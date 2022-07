Regione, al via i concorsi per i centri per l'impiego, a Crotone convocate 1.329 persone

Sono oltre 26mila i candidati al concorso per il profilo di istruttore amministrativo contabile nei centri per l'impiego calabresi. Lo ha reso noto l’assessore regionale Filippo Pietropaolo nel corso della presentazione che si è tenuta questa mattina alla Cittadella regionale.

I test avranno luogo il 2, 3 e 4 agosto, sei le sedi distribuite in cinque città: Reggio Calabria, Rende (due sedi), Ficarella (frazione di Lamezia Terme), Crotone e Vibo Valentia. Sono previste due sessioni al giorno per un totale di sei. A Catanzaro saranno convocati complessivamente 6.423 candidati, a Reggio Calabria 7.065, a Rende 5.208 (sede 1) e 4.647 (sede 2), a Crotone 1.329, a Vibo Valentia 1.864.

I posti disponibili, a tempo pieno ed indeterminato, sono 177. La prova scritta, in completa modalità digitale, consiste nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla sulle materie indicate dal bando, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. Tempo a disposizione è di sessanta minuti. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

Oltre all'assessore Pietropaolo, responsabile organizzazione e risorse umane della Giunta regionale, erano presenti il presidente della Regione Roberto Occhiuto, il presidente ed il dirigente della direzione di reclutamento del Formez, rispettivamente Alberto Bonisoli e Francesco Rana.

“Oggi presentiamo il concorso per i centri per l'impiego. Dal primo giorno del mio insediamento avevo promesso che avremmo avviato tutte le procedure di selezione utilizzando il Formez, con commissioni costituite direttamente dal ministero per la Funzione pubblica, senza prove orali, in maniera tale che si annulli la discrezionalità e che i concorsi siano il più trasparente possibile" ha detto Occhiuto.

Il presidente della Regione ha spiegato che è stata inserita "una sorta di premialità per chi lavora da tanto tempo come precario all’interno della Regione. Dopo tanti anni - ha sottolineato - credo sia giusto che l’amministrazione regionale istituisca dei percorsi che garantiscano ai lavoratori di potere pensare al loro futuro con più tranquillità”.

Con i concorsi per il potenziamento dei centri per l’impiego verranno banditi complessivamente 588 posti, 487 a tempo indeterminato e 81 a tempo determinato, i candidati sono 47.194 persone. Sette i bandi, 10 i profili professionali: specialista in servizi per il lavoro (è previsto in due bandi), analista del mercato del lavoro, specialista in comunicazione, specialista informatico, istruttore direttivo amministrativo finanziario (prevede anche un bando dedicato ai disabili), istruttore amministrativo contabile (prevede anche un bando dedicato ai disabili), e collaboratore professionale amministrativo.

Dopo le prove per istruttore amministrativo contabile, si procederà con gli altri profili.