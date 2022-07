Cinema, torna Cinalci Estate alla villa Comunale con la novità dei laboratori itineranti

Da lunedì 25 luglio ritorna Cinalci Estate a cura di Cinalci e Compagnia dello Ionio con il contributo di Calabria Film Commission. I film della rassegna 2022, giunta alla quinta edizione, saranno proiettati alla villa comunale con inizio alle ore 21.

Il programma: 25 luglio “Una femmina” di Francesco Costabile ambientato in Calabria e uscito il 17 febbraio scorso; 11 agosto “Confidenze troppo intime” del francese Patrice Leconte; 8 agosto "8 e ½" di Federico Fellini. Lunedì 15 agosto shorts “Made in Calabria”, serata speciale dedicata ai cortometraggi, alcuni pluripremiati, di registi calabresi come Matteo Russo, Alessandro Grande, Simone Borrelli, Aurora Deiana; chiud la serata la prima assoluta di “The millionairs”, corto e opera prima girata in Calabria dall’attore e regista Claudio Santamaria. Chiusa la parentesi ferragostana, le proiezioni riprenderanno il 22 agosto con “Regina” di Alessandro Grande. A seguire il 29 agosto “Il grande dittatore” di Charlie Chaplin e l'1 settembre, ultimo film della rassegna, “Storie pazzesche” di Damián Szifrón, prodotto da Pedro Almodovar.

Non solo proiezioni. In programma Cinema…maestro! e CinemAperitivo, quattro laboratori di altrettanti esperti. Per Cinema…maestro! il 30 e il 31 agosto, all'Apollo, Simone Borrelli condurrà “Davanti la macchina da presa”, laboratorio di recitazione cinematografica; il 3 settembre toccherà a Dario Di Mella con “Tecniche di fotografia per il cinema”, laboratorio di direzione di fotografia.