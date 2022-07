Premio Caccuri', in finale Gallavotti, Rampini, Pif e Petrini, mercoledì 10 agosto la consegna

Si apre il 6 agosto l'undicesima edizione del Premio letterario Caccuri, concorso di saggistica organizzato dall'Accademia dei Caccuriani. Il comitato scientifico, presieduto da Giordano Bruno Guerri, ha selezionato i quattro titoli finalisti: Barbara Gallavotti con "Confini invisibili" (Mondadori), Valentina Petrini con "Il cielo oltre le polveri" (Solferino), Pif (Piefrancesco Diliberto) con "IlLegal" (Paper First in collaborazione con l'associazione Sulle nostre gambe) e Federico Rampini con "Suicidio occidentale" (Mondadori). I saggi saranno votati da una giuria popolare e da una nazionale, composte in totale da 110 giurati (30 i nazionali, 80 gli accademici). Il vincitore sarà proclamato il 10 agosto nella località della Sila crotonese.

Nicola Gratteri in dialogo con Pietro Comito sul libro "La Costituzione attraverso le donne e gli uomini che l'hanno fatta" (Mondadori), Alessandro Riviello con "Delitto in Contropiede" (Pellegrini Editore), intervistato da Cataldo Calabretta, Luca Sommi con "Il cammin di nostra vita", la proiezione del trailer del format tv che racconta le storie delle vittime innocenti delle mafie (Median Film), da un’idea di Emanuele Bertucci aprono le cinque giornate dedicate alla letteratura, al giornalismo, alla musica, al teatro, alla poesia e all'enogastronomia, nell'affascinante piazza dell'Abbazia della Madonna del Soccorso o della Riforma risalente al XVI secolo. La prima serata si conclude con il raffinato jazz di Gegè Telesforo.

Ogni giorno in programma i Pomeriggi del Premio dedicati alla letteratura e alla musica nella terrazza del Castello di Caccuri.

Tra i numerosi appuntamenti che anticipano la serata conclusiva, domenica 7 agosto la Calabria Orchestra con Fabio Curto, già vincitore di Musicultura e The Voice: un viaggio attraverso le radici e le suggestioni del territorio. Ugo Floro conduce gli eventi in cartellone il 6 e 7 agosto. L'8 agosto Giordano Bruno Guerri in dialogo con Paolo Di Giannantonio presenta "Eretico o santo. Ernesto Bonaiuti, il prete scomunicato che ispira Papa Francesco" (La Nave di Teseo); il 9 agosto Pietro Grasso dialoga con Vittoriana Abate sul suo ultimo libro "Il mio amico Giovanni" (Feltrinelli).