Crotone, ufficiale l'ingaggio del portiere Dini. In arrivo da Vercelli Awua, Panico e Vitale

In attesa delle ufficializzazioni del tris in arrivo da Vercelli, con Awia, Panico e Vitale ormai dati per fatti, il Crotone ha blindato la porta ingaggiando Andrea Dini, che completa il reparto dopo l'acquisto di Branduani e la partenza di Festa.

L’estremo difensore, classe 1996, 26 anni compiuti lo scorso 20 febbraio, Andrea nella passata stagione ha difeso i pali della Fidelis Andria e della Juve Stabia per un totale di 33 presenze. Esperienza e affidabilità per Dini che, oltre a vestire le maglie di San Marino, Padova, Rimini ed Avellino, nella stagione 2018/19 ha ottenuto da protagonista, col Trapani, la promozione in Serie B. Il neo portiere pitagorico ha firmato un contratto biennale con gli squali, con scadenza al 30 giugno 2024.

Dini ha già raggiunto i compagni ed è a disposizione di mister Lerda.