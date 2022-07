A Crotone apre il Gap: centro specializzato per la cura della ludopatia

LA cura e il sostegno delle persone che soffrono della dipendenza del gioco d'azzardo hanno un nuovo presidio in città. Aprirà i battenti domani, 21 luglio, il centro specializzato Gap finanziato dal progetto “A Carte Scoperte”, sostenuto dalla fondazione Con il Sud, che mira al contrasto e alla prevenzione della ludopatia.

Il centro specializzati Gap offrirà la possibilità di un percorso di riabilitazione completo, progressivo e strutturato al soggetto ludopatico, dalla presa in carico alla cura. Si tratta di un servizio innovativo che mette al centro anche la famiglia, quale mezzo da cui possono non solo scaturire le problematiche legate al gioco d'azzardo. Per incoraggiare e facilitare la partecipazione delle famiglie al percorso trattamentale previsto, il progetto offrirà, nelle sedi di ciascun Centro specializzato, un servizio gratuito di babysitting destinato ai figli più piccoli dei soggetti affetti da Gap.

Saranno offerti servizi a supporto delle donne vittime di violenza e a contrasto della violenza di genere: nei centri specializzati Gap sarà attivato uno “spazio rosa” dedicato alle donne partner di soggetti con problematiche di dipendenza da gioco e agli uomini ludopatici che ‘riconoscano’ di aver perpetrato violenza a causa della dipendenza comportamentale legata al gioco.

A Crotone il centro Gap è ubicato in via Ruffo, 31. Il centro sarà a diretta gestione dell’ente partner del progetto, la Cooperativa sociale Agorà Kroton onlus e sarà aperto ogni lunedì dalle 14.30 alle 19.30.