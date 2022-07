Rifiuti, il Comune paga Akrea, via libera (si spera) alla rimozione degli ingombranti

Via gli ingombranti dalle strade della città. Il Comune, approvato il bilancio di previsione, si è deciso a firmare il provvedimento di impegno e liquidazione delle somme dovute ad Akrea per la copertura del servizio a tutto il 2021. La somma, 250mila euro, serve a coprire il costo della raccolta stradale, di quella domiciliare e del conferimento presso le isole ecologiche. La determina è stata firmata dal dirigente ad interim del settore ambiente, avv. Francesco Iorno.

Mancano ancora all'appello intorno a 140mila euro per i servizi straordinari effettuati da Akrea all'indomani del nubifragio di novembre 2020, attività in parte coperta dalla controllata del Comune ed in parte con appalti a terzi, tra cui Rocca srl, società di San Mauro Marchesato, il più grosso creditore di Akrea che ha bloccato il servizio di trasporto degli ingombranti dalle isole ecologiche alle piattaforme di smaltimento mandando in tilt il sistema per oltre un mese.

Si spera, tuttavia, che 250mila euro bastino a rimettere in moto la raccolta, in attesa che la giunta Voce trovi la quadra del problema, strutturi il servizio in maniera più solida ed a lunga scadenza (non con contratti sotto soglia di mese in mese) per sottrarlo ad eventuali diktat dei fornitori a seguito del mancato pagamento delle fatture.