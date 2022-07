Turismo, inaugurato l'Infopoint della porta di Terra, il 19° installato in dieci anni da Itinerari

E' stato presentato martedì scorso ai media nella sede di Confindustria, l’Infopoint dedicato all’antica porta d'ingresso della città di Crotone, la cosiddetta Porta di terra, posta su via Silvio Messinetti (ex piazza Vittoria) all'altezza dell'inizio dei portici. La lettura del QRCode riproduce sui dispositivi mobili l’immagine in realtà aumentata della porta, realizzata da Officina Kreativa srl.

Si tratta del 19esimo Infopoint installato in questi ultimi dieci anni con il cofinanziamento del Comune da Itinerari, l'associazione nata da un protocollo d'intesa stipulato nel 2012 tra la diocedi Crotone-Santa Severina e le locali sedi di Confindustria e Confcommercio.

Al progetto hanno collaborato Antonio Grilletta, che ha realizzato e messo a disposizione una ricostruzione dell’antica porta di Terra, Pino Rende, autore del testo, Paola Proto della British school per la traduzione in inglese e Giuseppe Sansalone di Idemedia per la grafica.

"La resilienza nel settore turistico deve partire anche da una rimodulazione della comunicazione con il consumatore e l'Infopoint che oggi presenteremo è un esempio" ha dichiarato l’assessore comunale al turismo, Maria Bruni, prima di muovere dalla sede dell'associazione degli industriali alla volta dei portici per lo scatto fotografico di rito dei partecipanti alla conferenza stampa davanti all'Infopoint.