Calabria, muore sotto il trattore, lascia la moglie ed un figlioletto di pochi mesi

Lascia la moglie ed un figlioletto di pochi mesi il giovane agricoltore del vibonese rimasto vittima questa mattina di un tragico incidente mentre era al lavoro sui campi. Fortunato Ranieli, 34 anni, di San Calogero, stava arando un appezzamento di terreno con il trattore quando all'improvviso il mezzo si è ribaltato e gli è finito addosso.

Immediati i soccorsi dei sanitari del servizio d'urgenza medica 118, sul posto è giunto anche un mezzo dell'elisoccorso. Ma per il giovane non c'è stato niente da fare. Sull'episodio, del quale non è ancora chiara la dinamica, indagano i carabinieri.