Due Firme e poi...", a Torre Melissa mostra di fotografia, pittura e scultura

C'è un famoso spot di un gelato che dice "due is meglio che one" e che calza a pennello per l'iniziativa che si svolgerà dal 23 luglio alla torre aragonese di Torre Melissa. Due artisti insieme che uniscono la loro arte regalano sicuramente più emozioni. Gli artisti sono il fotografo Fabrizio Carbone e la pittrice Giovanna Semerano ai quali, a Melissa si unirà anche lo scultore Gaspare Brescia.

La loro mostra si chiama "Due Firme e poi...". Fotografia, Pittura e Scultura. L'inaugurazione avverrà sabato 23 luglio alle ore 19.30 con una degustazione di vini a cura dell'azienda Cavalier Antonio Malena. La mostra sarà visitabile tutti i giorni dal 23 luglio al 20 agosto dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 18.00 alle 22.00 - ingresso gratuito.