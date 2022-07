Torna Rifugi urbani artistici, l'arte invade la terrazza dello Yachting Kroton Club

Dopo la bellissima esperienza dell'anno scorso torna R.U.A. - Rifugi urbani artistici e si sposta al mare. Infatti, se l'anno scorso l'iniziativa organizzata da Controtempo teatro si è svolta nel centro storico, questa volta il non-luogo scelto per essere invaso dall'arte sarà la bellissima terrazza dello Yachting Kroton Club, circondata a 360° dal mare. Qui troveranno ospitalità gli artisti, tra musica, teatro, fotografia, pittura, scelti fra le proposte più interessanti del panorama contemporaneo regionale e nazionale, ma anche e soprattutto locale, in una contaminazione dei linguaggi e delle esperienze secondo noi utile ad una crescita culturale significativa del nostro territorio.

Questo il programma.

21 luglio h 19.00 - Mostra pittura - Danilo Piscitelli h 21.00 - “La musica che mi piace” - Floriana Mungari Trio

28 luglio h 19.00 - Mostra pittura Alfredo Ruperti h 21.00 - “La nostra ultima prima cena” - Mammut Teatro

31 luglio h 19.30 - Il CinemAperitivo “incontro con Franco Eco” in Collaborazione con Cin.al.ci. e Compagnia dello Ionio

4 agosto h. 19.00 - Mostra pittura - Luciano Sestito h 21.00 - Michele Scerra in concerto (apertura Eliseo Chiarelli)

19 agosto h 19.00 - Mostra Fotografica “In Centro” - Krotongrafia h 21.00 - “La vera storia” – SpazioTeatro

22 agosto h 19.30 - Il CinemAperitivo “incontro con Alessandro Grande” in Collaborazione con Cin.al.ci. e Compagnia dello Ionio h 21.00 - Musica per Bambini in concerto

27 agosto h 19.00 - Mostra “Due firme… e poi” - Fabrizio Carbone e Giovanna Semerano h 21.00 - Rio Sacro in concerto (apertura Mikita Tortora)

1 settembre h 19.00 - Mostra “Due firme… e poi” - Fabrizio Carbone e Giovanna Semerano h 21.00 - Hacienda-D in concerto

Tutti gli eventi si svolgeranno presso lo Yatching Kroton Club, via Molo Foraneo - Crotone Visto il limitato numero di posti la prenotazione è obbligatoria Tel\WhatsApp - 3890664025 Mail - controtempoteatro@gmail.com

L'iniziativa è promossa da Controtempo teatro insieme a Yachting Kroton Club, Bagò Giardino Gastronomico, Bagò Centro Crotone self restaurant, Fas hospital, Pasticceria Scerra e Palermo, La Credenza di Nonna Franca, Tenuta Iuzzolini, Krotografia, Suoni Periferici, Cin.Al.ci e Compagnia dello Ionio.