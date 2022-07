Incendio minaccia case e aziende a Belvedere: intervengono tre elicotteri

BELVEDERE SPINELLO - Sono serviti ben tre elicotteri e tanto lavoro a terra da parte delle squadre di Calabria Verde per avere ragione di un incendio scoppiato poco prima di mezzogiorno del 1 luglio in località Timpa del Salto. Incendio che ha rischiato di distruggere alcune aziende agricole e anche delle abitazioni civili.

Il fuoco, infatti, divampato a Timpa del Salto si dirigeva verso il centro abitato. Così il direttore delle operazioni di spegnimento di Calabria Verde, Luigi Carvelli, ha chiesto il supporto aereo per spegnere l'incendio. La zona, però era era percorsa da ben tre linee dell'alta tensione e per questo non potevano essere utilizzati gli aerei Canadair. Il dos, in accordo con la sala operativa interloquendo con l'operatore Raffaele Cusano chiedeva l'invio di tre elicotteri. Sul posto giungevano nel giro di pochi minuti Ely Longobucco, Ely Germaneto ed Ely Dragon, una squadra dei Vigili del Fuoco di Crotone, due squadre di Calabria Verde di Crotone e Umbriatico. Dopo oltre 3 ore la zona veniva messa in sicurezza grazie sia alle centinaia di lanci effettuati dei velivoli ed al tempestivo intervento di tutto il personale a terra che ha evitato che venissero distrutti uliveti e Macchia mediterranea. Le operazioni i spegnimento condotte da Calabria Verde sono state coordinate dal responsabile regionale Ing. Raffaele Mangiardi e sotto il vigile controllo telefonico del commissario di Calabria Verde, Giuseppe Oliva.