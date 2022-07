Lituani alla Dante Alighieri per apprendere nuove tecniche d'integrazione dei migranti

Martedì 26 luglio l’associazione il Comitato di Crotone della Società Dante Alighieri ospiterà nella sua sede un gruppo di insegnanti e managers lituani per un training course finanziato dal programma Erasmus-Plus ed organizzato dall’associazione Itaka Training.

I lituani sono in Italia perché interessati ad acquisire strategie e metodologie innovative utili ad accogliere e favorire l’inclusione dei minori rifugiati o migranti all’interno delle scuole e consentire così il loro successo formativo. La Lituania, in seguito alla guerra russo-ucraina, è stata infatti investita da una massiccia migrazione di rifugiati ucraini.

Nel corso del workshop, dal titolo 'Integration and socialization of migrants into education', in programma dalle ore 11 alle ore 17, si svolgeranno attività teorico-pratiche, scambi di competenze sul tema della facilitazione e dell’inclusione dei minori stranieri all’interno delle comunità scolastiche.

“La padronanza della lingua è la prima condizione per realizzare l’inclusione” ricorda la presidente della Società Dante Alghieri di Crotone, prof.ssa Antonella Cosentino. Per favorire l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri, è presente all’interno del Comitato un gruppo di docenti volontari di italiano specializzati in L2.

Antonella Cosentino

Presidente Società Dante Alighieri Comitato di Crotone