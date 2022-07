Carboidrati canta 'Tornare', un inno per chi vive distante dalla propria terra

Da oggi è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Tornare”, il nuovo singolo del cantautore calabrese Carboidrati, in uscita per Estro Records. Carboidrati è il nome d'arte di Pasquale Sculco per 13 anni frontman della omonima band “I Carboidrati” che partecipò ad Amici 13 e con il quale condivise buona parte della sua esperienza musicale. Dopo scelte di vita importanti e cordiale accordo la band ha deciso di non continuare più con il progetto lasciando tutto in mano al frontman che esordisce nel 2020 come solista e mantenendo però lo stesso nome “Carboidrati”.

Da venerdì 22 luglio è on line il nuovo brano: “Tornare” vuole descrivere la bellezza, la felicità, l’esigenza di tornare a casa ad ogni occasione per chi vive lontano. La musica e il ritmo calzante del brano evocano un’atmosfera e un sapore mediterraneo che è il marchio distintivo di altri lavori del cantautore Carboidrati.

A proposito del singolo, il cantautore racconta: “Ancora oggi, infatti, sono molti i giovani che per tantissimi motivi sono costretti a lasciare la propria casa e raggiungere posti diversi per realizzarsi; spesso però, nonostante si stia fuori per tanto tempo, anche una vita intera, si conserva l’alchemica voglia di tornare a casa propria ad ogni occasione” – continua l’Artista – “Il brano può essere letto anche in modo autobiografico; si può riassumere che il l’intenzione del brano è la volontà di elogiare la mia terra di origine, la Calabria (Cirò)”.

Il singolo è stato prodotto dallo stesso cantautore insieme a Alberto Lattanzi, in arte Latta, realizzato tra le mura domestiche dell’Artista e il Radar Studio. Ad accompagnare il singolo un videoclip, in uscita il prossimo 29 luglio, diretto da Domenico Morise.