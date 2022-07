Maxi sbarco tra Calabria e Sicilia, 154 persone soccorse a Crotone

Crotone - Sono 154 le persone sbarcate al porto di Crotone a seguito dell'intervento di soccorso di Guardia di Finanza e Guardia costiera per trarre in salvo 550 persone che si trovavano a bordo di un peschereccio partito dalla Libia ed intercettato tra Calabria e Sicilia. Una parte di migranti è stata condotta a Messina (tra cui anche cinque cadaveri di migranti che non sono riuscite a superare la difficile traversata).