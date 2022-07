Borracce dell'Unicef per aiutare i bambini dell'Ucraina

Comitato Provinciale Unicef di Crotone e Sindacato Italiano Balneari di Confcommercio Crotone insieme per i bambini ucraini. E' questa l'iniziativa presentata il 25 luglio dal Presidente del Comitato Unicef di Crotone Giusy Regalino, alla presenza di Michele Affidato, Ambasciatore Nazionale Unicef, Antonio Casillo, Presidente di Confcommercio Crotone, Luca Manica, Presidente del SIB di Confcommercio Crotone e Giovanni Ferrarelli, Direttore di Confcommercio Calabria Centrale.

Grazie a questa iniziativa, presso i lidi balneari della città è stato possibile effettuare una simbolica donazione, che sarà devoluta ai bambini ucraini, attraverso l’acquisto delle borracce termiche Unicef realizzate proprio per queste iniziative di solidarietà. Molti dei lidi della città (Atlantis, 902, Lido Katia, Lido Tricoli, Garden, Jsea beach, Maresport, Kursal, Poseidon, Lido azzurro) hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa e la risposta di cittadini e turisti è stata immediata, tanto che in pochi giorni sono state vendute tutte le borracce a disposizione.

“Anche questa volta – ha commentato Giusy Regalino – Crotone ha dimostrato, nonostante le diverse problematiche, di avere un grande senso di solidarietà. Il comitato Provinciale Unicef di Crotone continuerà, dunque, ad impegnarsi per dare supporto ed aiuto a tutti i bambini che vivono situazioni di disagio. Inoltre – ha concluso Giusy Regalino – a breve avvieremo nuove iniziative che saranno presentate in occasione dell’inaugurazione ufficiale della nuova sede del Comitato Provinciale di Crotone, che grazie alla disponibilità di Confcommercio, sarà ubicata proprio presso la sede amministrativa di Confcommercio Crotone”.

“Confcommercio Crotone – da dichiarato Antonio Casillo – è sempre stata particolarmente sensibile al tema della solidarietà e, per questo, accogliamo sempre con entusiasmo il progetto e le iniziative portate avanti dal Comitato Provinciale Unicef di Crotone"

“Sono felice – ha dichiarato Michele Affidato – che si sia data vita ad una nuova iniziativa di solidarietà a favore dei bambini Ucraini che, purtroppo, continuano a vivere il dramma della guerra. L’Unicef sta facendo un grande lavoro in Calabria ed in tutta Italia, grazie, soprattutto, al prezioso impegno dei comitati provinciali”.

“Gli operatori del SIB di Confcommercio - ha commentato Luca Manica – hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. In pochi giorni hanno venduto quasi tutte le borracce messe a loro disposizione. Ringrazio, pertanto, tutti i colleghi operatori balneari che rispondono sempre positivamente alle diverse sollecitazioni di Confcommercio, contribuendo ogni volta, con grande disponibilità a tutte le iniziative di carattere sociale.”

“Siamo orgogliosi – ha dichiarato Giovanni Ferrarelli – di aver avviato questa importante collaborazione con i comitati provinciali Unicef di Crotone, Catanzaro e Vibo Valentia. Queste iniziative offrono l’occasione di poter ragionare ed agire in termini di rete e ci consentono di fornire esempi concreti di come si possa operare in perfetta sinergia con altri soggetti della società civile, mettendo in campo iniziative di solidarietà e impegno sociale".