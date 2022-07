Magna Graecia Film Festival, le star del cinema premiate con le opere di Affidato

Partirà il prossimo 30 luglio, con il trio musicale “Il Volo” e si concluderà il 7 agosto la XIX edizione del Magna Graecia Film Festival, la kermesse cinematografica ideata e diretta da Gianvito Casadonte e che anche quest’anno sarà condotta da Carolina Di Domenico ed i cui premi saranno realizzati dall'azienda Michele Affidato.

Un fitto programma composto da proiezioni, incontri, master class e la grande musica dal vivo, animeranno il festival, che avrà come madrina l'attrice e musicista Beatrice Grannò. Il programma dell’edizione del 2022 è stato presentato nel corso della conferenza stampa tenutasi lo scorso 19 luglio, alla quale hanno partecipato l’assessore regionale al turismo Fausto Orsomarso, il direttore artistico Gianvito Casadonte, il vicesindaco di Catanzaro Giusi Iemma, l’assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro Donatella Monteverdi, Antonio Capellupo e l’orafo-scultore Antonio Affidato.

Come ormai da anni, è stata incaricata l’azienda Michele Affidato per realizzare la famosa “Colonna d’Oro”, divenuta un vero e proprio simbolo del Magna Graecia Film Festival. Nel corso degli anni la scultura del maestro orafo Affidato è stata assegnata ad artisti del calibro di Oliver Stone, Tim Roth, Pupi Avati, Christoper Lambert, John Savage e tanti altri. Si respira grande fermento e attesa per l’edizione di quest’anno che avrà ospiti nazionali ed internazionali di alto livello. Saliranno, infatti, sul red carpet del “Magna Graecia” il quattro volte vincitore del Golden Globe Richard Gere, il regista e sceneggiatore John Landis, famoso per il cult cinematografico “The Blues Brothers, Stefania Sandrelli, tra le attrici più iconiche e famose non soltanto in Italia, ma anche il regista e sceneggiatore Marco Tullio Giordana e Ricky Tognazzi. A loro si uniscono anche i nomi del regista, sceneggiatore e produttore inglese Michael Radford, regista de “Il postino”, dell'attore americano Jeremy Piven e di tanti altri, a cui verrà consegnata la preziosa opera realizzata dal maestro Affidato.

“Il Magna Graecia Film Festival è oramai divenuto una bella tradizione del nostro territorio che regala da anni la possibilità non solo di creare confronto e aggregazione, ma che promuove una Calabria positiva aperta al mondo - commenta Michele Affidato - da questa kermesse, passano i migliori artisti nazionali ed internazionali e poter vedere una mia opera nelle mani di chi, attraverso l’arte cinematografica continua a regalare emozioni, rimane una grande soddisfazione per il lavoro che svolgiamo da sempre nella nostra azienda - ha poi aggiunto il maestro Affidato - Sarà un piacere poter rincontrare Richard Gere; un mostro sacro del cinema che con le sue interpretazioni ha emozionato il pubblico di tutto il mondo”.

Qualche giorno prima, Michele Affidato sarà impegnato in un'altra kermesse cinematografica di rilievo: “Marateale - Premio Internazionale Basilicata”. Tanti saranno gli ospiti prestigiosi tra cui: Toni Servillo, Cesare Cremonini, Luisa Ranieri, Claudia Gerini, Lino Banfi, Lorella Cuccarini, Luca Guadagnino, il serbo Darko Peric, Rocco Papaleo e molti altri ancora. Per questa XIV edizione, che si svolgerà dal 27 al 31 luglio, il maestro orafo ha realizzato una scultura che fonde assieme l’elemento più rappresentativo della città: il “Cristo Redentore”, posto sulla cima del monte San Biagio e l’elemento più iconico legato alla settima arte: la “pellicola cinematografica”.