Informazione e editoria, fondi alle scuole per l'abbonamento a quotidiani, periodici e riviste

Sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri due nuovi avvisi destinati alle scuole statali e paritarie per l'abbonamento a quotidiani, periodici e riviste. Lo rende noto Confcooperative Cultura Turismo Sport.

Il primo bando è destinato a sostenere i costi per l’acquisto di uno o più abbonamenti a periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale; il secondo per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore nell’ambito di programmi per la promozione della lettura inseriti nei Piani dell’offerta formativa.

La copertura economica per il primo bando ammonta a 2.000.000 di euro per il 2022, per il secondo ad un milione. Le scuola che intendono accedere al contributo devono presentare domanda a partire dal 14 ottobre 2022 e sino al 13 gennaio 2023. Per ulteriori informazioni https://www.informazioneeditoria.gov.it/it/notizie/sostegno-alle-scuole-per-l-acquisto-di-abbonamenti-ai-quotidiani-periodici-e-riviste-scientifiche-e-di-settore-in-aiuto-alla-didattica-ed-alla-promozione-della-lettura-critica-per-lanno-2022/.