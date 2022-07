Presentata la campagna abbonamenti: prezzi accessibili a tutti con la tariffa Family

È stata presentata questo pomeriggio , presso la sala stampa dello Stadio Ezio Scida, la campagna abbonamenti 22/23 “Together Riprendiamocela…insieme! “. Una campagna davvero conviente e competitiva, che si pone l'obiettivo di riportare allo Scida i numeri delle scorse stagioni. Tanto per rendere l'idea, approfittando della tariffa Family, con 100 euro entreranno in curva tre persone dello stesso nucleo.

Ad illustrare le novità, il presidente Gianni Vrenna: “Dopo ben tre anni ci troviamo, finalmente, a presentare di nuovo una campagna abbonamenti. La pandemia e l’incertezza in cui abbiamo vissuto ci hanno costretto a fare determinate scelte, dettate soprattutto dal continuo evolversi della situazione. Adesso abbiamo capito che con questo virus dobbiamo conviverci e quindi anche noi siamo di nuovo qui a presentare questa campagna. Stiamo proponendo prezzi che non sono semplicemente popolari, ma che vanno oltre l’aspetto economico che quest’anno non abbiamo minimamente preso in considerazione nei nostri bilanci. Vogliamo solo che la gente ritorni allo stadio e che ogni gara sia per i tifosi del Crotone un’occasione per stare insieme ed essere orgogliosi della propria squadra”.

Prezzi che non sono semplicemente popolari, ma che vanno oltre l’aspetto economico. Si comincia con la prima fase dedicata ai vecchi abbonati che prenderà il via giovedì 28 luglio alle ore 11,00 e si protrarrà fino a venerdì 5 agosto compreso. Dopo la sosta tecnica del 6-7 agosto, da lunedì 8 agosto alle ore 11,00 inizierà invece la vendita libera.

TOGETHER innanzitutto significa INSIEME

Il Presidente ha poi spiegato il perché di Together: “Perché è sempre e solo insieme che il Crotone ha raggiunto gli obiettivi, e insieme dobbiamo tornare ad amare questi colori, questa maglia, simbolo di appartenenza della nostra città. È inutile nascondersi, questo ci è mancato soprattutto nell’ultima stagione e in parte di quella precedente. Vi assicuro che l’aria che si respira in ritiro è davvero rassicurante, il gruppo si sta cementando e questo deve essere uno stimolo anche per la società, gli addetti ai lavori e soprattutto per il pubblico, che ha già risposto in maniera significativa nella prima amichevole di domenica scorsa”.

La fase di prelazione per i vecchi abbonati, in cui è possibile usufruire dello sconto sul rinnovo e , se possibile, preservare il proprio posto, partirà giovedì 28 luglio alle ore 11 ,00 e si protrarrà fino a venerdì 5 agosto compreso. Dopo la sosta tecnica del 6 - 7 agosto , da lunedì 8 agosto alle ore 11 ,00 inizierà invece la vendita libera che si chiuderà il 28 agosto. L’abbonamento è sottoscrivibile presso il Ticket Point FC Crotone di via G. Di Vittorio, nei punti vendita Viva Ticket e online sul sito web vivaticket. com . Il Ticket Point FC Crotone via G. Di Vittorio osserva i seguenti orari : da lunedì a venerdì aperto dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:00.

La prima fase è riservata ai vecchi abbonati che godranno delle tariffe agevolate ma a cui non potrà essere garantito lo stesso posto dell’ ultimo abbonamento sottoscritto, a meno che non sia libero al momento della sottoscrizione del nuovo abbonamento .

Per la stagione 2022/23 è stata operata una riduzione dei posti per lo stadio Ezio Scida, che consiste nella chiusura del settore Curva Sud Alta e delle parti più esterne del settore Tribuna Principale Laterale. Gli abbonati nei posti di suddetti settori dovranno obbligatoriamente cambiare settore selezionandolo tra quelli a disposizione al momento della sottoscrizione. Durante la fase di prelazione sarà possibile scegliere il proprio posto in qualsiasi settore al prezzo “vecchio abbonato” dell’eventuale nuovo settore scelto.

TARIFFA FAMILY

Le Tariffe Family , sottoscrivibili in tutti i settori e anche nella fase di prelazione (solo per i vecchi abbonati), permettono ad un intero nucleo familiare (minimo 3 persone) di abbonarsi a prezzi molto vantaggiosi. L’attivazione è subordinata alla compilazione in autocertificazione di un modulo (che può essere ritirato presso il nostro Ticket Point o scaricato dal sito web fccrotone.it.

La composizione standard è: 1 abbonamento a “prezzo adulto 1” (scontato come per un rinnovo abbonamento) + 1 abbonamento a “prezzo adulto 2” (ulteriormente scontato rispetto al “prezzo adulto 1” ) + 1 abbonamento a “prezzo minore di 18 anni” . Ma si può sottoscrivere anche senza la presenza di un minore: 1 abbonamento a “prezzo adulto 1”+ 2 abbonamenti a “prezzo adulto 2”. Infine è possibile accedere alle Tariffe Family anche a nuclei familiari maggiori di 3 persone: gli adulti aggiuntivi avranno sempre il “prezzo adulto 2”, i minori sempre il“prezzo minore di 18 anni”.

Per sottoscrivere l’abbonamento alla stagione sportiva 20 22 / 23 non è obbligatorio essere in possesso della Tessera del Tifoso. Tuttavia questa potrà essere resa obbligatoria, secondo le disposizioni degli organi competenti, per alcune trasferte.