Papanice, la processione di San Pantaleone si farà su strade piene di ingombranti

CROTONE - La processione di San Pantaleone a Papanice si svolgerà tra ali di ingombranti. Lo fa notare il consigliere comunale Enrico Pedace che nei giorni scorsi aveva sollecitato il Comune a far raccogliere - in vista della sentita festa patronale - mobili, elettrodomestici e materassi abbandonati in strada da mesi per l'impossibilità di utilizzare le isole ecologiche che sono sature.

A dire il vero qualcosa era stata rimossa dopo che il Comune di Crotone il 19 luglio aveva versato ad Akrea i soldi necessari per pagare la ditta Rocca la cui piattaforma di smaltimento viene utilizzate per gli ingombranti. Erano stati tolti gli ingombranti davanti all'isola ecologica di largo della Pace (nei pressi dell'ingresso nord di Crotone) ed anche in parte da via Saffo. Poi dal 22 luglio tutto si è fermato. Davanti all'isola ecologica di via Saffo - che abbiamo appurato è satura per materassi e mobili, ma si possono lasciare piccoli elettrodomestici e sfalci - gli ingombranti ancora abbondano.

Anche Papanice erano stati tolti alcuni rifiuti all'ingresso del paese, ma come mostrano le foto restano quelli lungo viale Calabria e zona cimitero di Papanice che saranno attraversate dalla processione di San Pantaleone. Verrebbe da dire che forse è più offensivo verso la religione questo spettacolo di una messa celebrata in mare.

Il fermo della raccolta pare che sia causato da un problema tecnico dell'impresa Rocca che dovrebbe ricominciare da venerdì a svuotare le isole ecologiche sia all'interno che all'esterno. Si auspica che vengano raccolti anche i materassi abbandonati - in alcuni casi anche da quasi 12 mesi - lungo i marciapiedi cittadini.