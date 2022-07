Crotone, ufficiali gli arrivi di Gomez e Giron. Nedelcearu ceduto al Palermo

Gomez e Giron in arrivo, Nedelcearu ai saluti. E' stata una giornata di importanti operazioni per il Crotone, sia sul fronte uscite che entrate. Il club di via Mattei ha infatti ufficializzato l'arrivo di Guido Gomez dalla Triestina. Attaccante, nato a Vico Equense il 19 maggio 1994, Guido è dotato di un’ottima fisicità e di un gran senso del gol oltre ad essere molto mobile. Formato nel Sassuolo, Gomez ha maturato diversa esperienza in Serie C e nelle ultime 3 stagioni ha indossato la maglia della Triestina realizzando 27 reti. Il giocatore ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

In serata è arrivata anche l'ufficialità idi Maxim Giron, che compirà 28 anni il prossimo 15 settembre, è un terzino sinistro francese: partito dalle giovanili del Clermont, è arrivato in Italia nel Montichiari. Tra le altre, ha vestito le maglie di Juve Stabia, Avellino, Reggiana e lo scorso anno quella del Palermo dove è stato tra i protagonisti della promozione in cadetteria. Dotato di grandi doti aerobiche che gli permettono di agire lungo tutta la fascia ed andare facilmente al cross. Anche per lui è stato sottoscritto un contratto triennale.

Lascia invece Crotone dopo una sola stagione, IIonut Nedelcearu, ceduto a titotlo definitivo al Palermo Football Club. Per il centrale rumeno, 34 presenze e 2 reti nella passata stagione;

Ceduti anche il difensore Cosimo Spezzano (classe 2004) che passa al Ravenna Footballl Club in prestito fino al 30 giugno 2023; parte anche l’attaccante Marco Spina (classe 2000) è stato ceduto a titolo temporaneo all’Associazione Sportiva Gubbio 1910.