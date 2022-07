Associazione talassemici Crotone, donate il sangue per aiutare a salvare molte vite

"Il bisogno di sangue non va in vacanza". Dopo l'appello a livello regionale fatto dal presidente dell'Avis Calabria, Franco Rizzuti, arriva quello dell'associazione Talassemici Crotone che chiede di donare sangue per aiutare chi ha bisogno di continue trasfusioni per avere una vita quantomeno normale.

"Donare il sangue - scrive l'associazione -è un gesto semplice ma prezioso che può salvare molte vite. Per questo facciamo appello alla generosità dei cittadini crotonesi e provincia, perché contribuiscano con la loro solidarietà a garantire la continua disponibilità di sangue anche nei mesi estivi e soprattutto in questo momento difficilissimo di crisi ed emergenza sangue".

L'invito è quello di recarsi presso il centro trasfusionale dell'ospedale di Crotone tutti i giorni tranne la domenica "per effettuare un gesto di Amore verso il prossimo"