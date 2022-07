Concorsi pubblici, la giunta Voce si affida alla piattaforma on line della Dromedia srl

Il Comune di Crotone ha affidato a Dromedian srl la gestione dei concorsi pubblici. Lo comunica il vicesindaco e assessore al personale, Sandro Cretella. Le selezioni avranno luogo attraverso Concorsi Smart (www.concorsismart.it), la prima piattaforma per concorsi completamente paperless. Oltre alla soluzione tecnologica, Dromedian fornirà i servizi in modalità global service.

I candidati saranno sottoposti alle attività di accreditamento anonimo attraverso una procedura blockchain: riceveranno un bracciale munito di QR code che sarà successivamente accoppiato ad un altro QR code posto sulla lettera d'invito. Questa procedura permette di accreditare 2500 candidati in 40 minuti. Le prove si terranno sui tablet messi a disposizione dagli organizzatori. I risultati saranno disponibili subito.

Il Comune si è affidato alla Dromedian per tutti i concorsi in programma da oggi al 2025. “L’apertura di questa stagione concorsuale e la creazione di un modello che consente di attingere a graduatorie da sfruttare per più anni - spiega Cretella - ha imposto la scelta di una metodologia virtuosa che consentirà di selezionare i migliori per ogni profilo messo a concorso, dall’operaio al dirigente".

"La società ha già avviato l’attività di creazione del portale personalizzato che consentirà ai candidati di iscriversi ai singoli bandi ed entro i prossimi giorni verrà divulgata idonea informativa in tal senso" aggiunge il vicesindaco, ricordando che la prova concorsuale del 2 agosto al Palakrò del concorso regionale dei Centri per l'impiego sarà gestita da Dromedian srl.