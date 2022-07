Sicurezza urbana, fondi del ministero dell'Interno a Crotone, Crucoli, Strongoli

Crotone, Crucoli e Strongoli sono gli unici centri della provincia che hanno beneficiato dei fondi del ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza urbana. Il Viminale ha messo a disposizione dei comuni 13,5 milioni di euro, grazie anche alle risorse del Fondo unico giustizia provenienti da confische e sequestri nei confronti di organizzazioni criminali.

Per il progetto “Spiagge sicure”, informa una nota, sono immediatamente disponibili 5,5 milioni di euro per 239 comuni interessati da intensi flussi turistici estivi; per quanto riguarda la provincia di Crotone, tra i beneficiari rientrano Crucoli e Strongoli, destinatari di euro 14.388,49 ciascuno. Altri 500 mila euro sono stati stanziati per il progetto “Laghi sicuri” a 34 comuni confinanti con i dieci maggiori laghi del Paese.

Crotone figura tra i capoluoghi di provincia beneficiari del progetto "Prevenzione e contrasto truffe anziani" con un fondo di 2 milioni di euro; alla provincia pitagorica sono stati riconosciuti euro 16.029,85. Nessun comune del Crotonese figura invece nell'elenco del progetto "Scuole sicure", finalizzato ad iniziative di contrasto al fenomeno dello spaccio davanti agli edifici scolatici: 5,5 milioni di euro suddivisi tra 410 comuni.