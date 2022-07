Venerdì mezza giornata senza energia elettrica nella zona di piazza Duomo

La società di distribuzione informa che venerdì 29 luglio dalle ore 8.30 alle ore 12.30 in alcune zone della città sarà interrotta l'erogazione dell'energia elettrica. L'interruzione, spiega e-distribuzione, serve per effettuare dei lavori ai "fini del miglioramento della qualità del servizio elettrico". Le zone interessate sono queste: via Bastione Immacolata, via Vittorio Emanuele, via Risorgimento, vico Cammariere, largo Umberto I, vico Municipio, via Archita, piazza Duomo.