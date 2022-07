Videosorveglianza, nuovi fondi, ammessi Crotone ed altri 5 comuni della provincia

Crotone, Cirò Marina, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Strongoli e Casabona sono gli unici comuni della provincia di Crotone a beneficiare di ulteriori fondi per il finanziamento di progetti destinati alla realizzazione di impianti di videosorveglianza integrata. Lo rende noto il ministero dell'Interno.

Il bando è stato predisposto a seguito della consultazione delle Regioni e dell’Anci. La partecipazione è riservata ai comuni con una popolazione residente superiore a 20 mila abitanti nonché quelli con un numero inferiore che sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dall’iniziativa sono stati esclusi i comuni che hanno già beneficiato di finanziamenti a valere sui medesimi programmi o sui fondi assegnati per la realizzazione di impianti di videosorveglianza, in attuazione dell’articolo 5, comma 2 ter, del decreto-legge n. 14/2017, e successive modifiche e integrazioni. Le risorse, reperite nell’ambito del Poc Legalità 2014-2020, ammontano a 30 milioni di euro.

I comuni in possesso dei requisiti sono complessivamente 219, dei quali 66 in Campania (tra cui Napoli, Avellino, Benevento e Caserta), 65 in Sicilia (fra essi Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa, Trapani ed Enna), 48 in Puglia (tra i quali Barletta, Andria e Trani, Brindisi e Taranto), 37 in Calabria (fra gli altri Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo Valentia), 3 in Basilicata (fra cui Potenza e Matera).

Oltre al comune capoluogo inserito nella fascia 3 (da 50.000 a 99.999 abitanti), della provincia di Crotone possono partecipare al bando, per quanto riguarda la fascia 1 (fino a 19.999 abitanti) Cirò Marina, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Strongoli e Casabona.

Il ministero dell'Interno informa che l’invio ai comuni interessati delle informazioni e della documentazione necessarie per la partecipazione al bando sarà curato dalle Prefetture. Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 20 ottobre.