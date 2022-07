Cutro, festa dell'Avis per celebrare trent'anni di donazioni

CUTRO - La sede Avis Comunale di Cutro, in occasione del trentennale dalla sua costituzione, avvenuta il 2 maggio 1992, ha organizzato per sabato 30 luglio un convegno dal titolo "30 anni... sempre giovani". L'evento, patrocinato dal Comune di Cutro, dall'Avis Provinciale di Crotone e dall'Avis Regionale Calabria, si svolgerà nella sala polivalente "Falcone e Borsellino" in Piazza Umberto I, alle ore 18:00. Interverranno il Presidente Avis Cutro Giovanni Apa, Il Presidente Avis Provinciale Pietro Vitale, il Presidente di Avis Regionale Calabria Franco Rizzuti e il Vice Presidente Vicario di Avis Nazionale Fausto Aguzzoni.

Nel corso della serata saranno consegnate le benemerenze ai donatori, suddivise in base al numero di donazioni raggiunte. Inoltre, saranno consegnati degli attestati ai soci fondatori. Alla fine della manifestazione ci sarà un buffet.

Le celebrazioni per il trentennale proseguiranno domenica 31 luglio. In Piazza Mercato, dalle ore 18:30 alle 20:30, ci sarà intrattenimento per i più piccoli, con gonfiabili e altri divertimenti, zucchero filato e popcorn gratuiti per tutti. In Piazza Giò Leonardo Di Bona, dalle ore 21.30, ci sarà una serata musicale con l'artista Davis Muccari di CalabriaSona ed il cabaret di Gennaro Calabrese.