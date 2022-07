Calabria, fiamme all'alba allo stabilimento Caffè Guglielmo, s'indaga sulle origini

Un incendio di grosse proporzioni si è sprigionato questa mattina all'esterno dello stabilimento di torrefazione della Caffè Guglielmo a Copanello, nei pressi di Catanzaro. Le fiamme, divampate intorno alle cinque, hanno distrutto diverse cataste di pedane in legno, sacchi in materiale plastico e quattro autovetture che erano parcheggiate nel piazzale interno dello stabilimento.

Il tempestivo e massiccio intervento dei vigili del fuoco, intervenuti con squadre del comando di Catanzaro e del distaccamento di Soverato, ha impedito che le fiamme si propagassero agli impianti di produzione, in particolare ai due depositi di materie prime che si affacciano sul piazzale. Oltre quindici le unità impegnate nelle operazioni di spegnimento, con quattro automezzi e due autobotti di supporto per rifornimento idrico, che hanno richiesto oltre tre ore di lavoro, durante le quali si sono registrati rallentamento lungo la statale 106 sulla quale si affaccia lo storico stabilimento di caffè calabrese.

L'incendio ha provocato l'annerimento delle facciate esterne dei capannoni per il denso fumo sprigionatosi dalla combustione e la deformazione di alcune saracinesche a causa delle alte temperature. Per fortuna non si registrano danni a persone o cose. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del sinistro.