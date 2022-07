Siccità, la Regione autorizza supplemento di carburante ad accise agevolata per gli agricoltori

La Regione Calabria ha autorizzato l’assegnazione suppletiva 2022 di carburante ad accise agevolata per l’agricoltura. Il provvedimento è stato firmato oggi, giovedì 28 luglio, dal dirigente generale del Dipartimento agricoltura, Giacomo Giovinazzo, a seguito della "pressante richiesta" di Coldiretti. Il provvedimento va incontro alle necessità degli agricoltori in conseguenza della siccità che ha colpito da diversi mesi la Calabria.

L'aumento del quantitativo di carburante va richiesto entro il 30 ottobre prossimo, come supplemento per le attività lavorative agricole "per le quali - si legge nel provvedimento - a seguito della siccità, si è dovuto ripetutamente intervenire, ovvero su colture quali agrumi e fruttiferi in genere, ulivo e vite, ortaggi a pieno campo, foraggere e prati pascoli con irrigazioni di soccorso, ulteriori cicli di trattamenti fitosanitari, operazioni meccaniche al terreno e, non ultimo, gli allevamenti zootecnici".

"Questa scelta - commenta Franco Aceto, presidente di Coldiretti Calabria – è un reale sostegno alla redditività delle imprese agricole, già duramente colpite dall’aumento dei costi. Di questo immediato riscontro, siamo grati all’assessore Gallo e al Dipartimento che senza indugio hanno raccolto le nostre sollecitazioni. È una scelta importante per il bene delle imprese e un segnale di come lavorare di concerto con le Istituzioni porti risultati determinanti a tutela dei nostri imprenditori".