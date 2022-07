Cinalci Estate, domenica appuntamento alla Terrazza Yachting Club con Franco Eco

Domenica 31 luglio alle 19.30 sulla Terrazza Yachting Club a Crotone avrà luogo un incontro con il compositore crotonese Franco Eco sul tema “Dialogo e riflessioni sul mestiere di compositore per il cinema guardando alle nuove tecnologie”. E' il primo dei quattro appuntamenti con laboratori e incontri incentrati su diversi aspetti del panorama cinematografico italiano inseriti nella rassegna Cinalci Estate 2022.

Franco Eco, compositore, produttore discografico, regista teatrale calabrese, è nato a Crotone il 28 settembre 1984. Principalmente compositore di colonne sonore per il cinema, ha scritto musiche per oltre quaranta film e documentari pubblicando per Warner Chappel Music Italiana, Sony Music e Ala Bianca, e collaborato con storici produttori cinematografici quali Luciano Martino, Agostino Saccà, Pietro Innocenzi, Franco Scaglia in produzioni italiane, americane, russe, ucraine e filippine.

Dal 2017 al 2020 ha ricoperto la carica di consigliere attaché culturel nel corpo diplomatico dell'Ambasciata del Benin curando i rapporti culturali tra il Governo del Benin, l'Italia e la Ue. Svolge masterclass sulla colonna sonora in tutto il mondo in collaborazione con la Farnesina e negli Istituti italiani di cultura all’Estero (Los Angeles, Kiev, Manila, Khartoum, Cotonou). Dal 2015 è direttore artistico del Festival dell’Aurora.