Akrea, Voce nomina il nuovo cda: Antonio Bevilacqua presidente

Il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, con proprio decreto, ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione e il nuovo collegi sindacale di Akrea, la società in house interamente partecipata dall'ente che gestisce la raccolta dei rifiuti in città. La nomina è arrivata a conclusione della procedura ad evidenza pubblica per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti candidati a ricoprire gli incarichi.

Sono stati designati quali componenti del consiglio di amministrazione l’ingegnere Antonio Bevilacqua, che rivestirà la carica di presidente al posto dell'uscente Giglio, la dottoressa Giuseppina Affatato e l’avvocato Maurizio Vulcano quali componenti dello stesso cda. Subentrano a Raimondo Mancini ed Erminia Longo.

Per quanto riguarda il collegio sindacale sono stati designati Chiara Zizza quale presidente, Francesco Eugenio Filareti e Fabio Crugliano quali sindaci effettivi del collegio mentre Maria Teresa Madeo e Giuseppe Iorno sono stati designati sindaci supplenti

“Nel ringraziare il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale uscente per il lavoro svolto formulo ai nuovi componenti gli auspici di buon lavoro. Si apre una stagione nuova per Akrea. Abbiamo puntato su professionisti che hanno ampia e collaudata esperienza ed ai quali affidiamo la gestione della società partecipata che ha un ruolo fondamentale nella gestione del ciclo dei rifiuti e che riteniamo debba essere sempre di più foriera di risultati positivi nell’interesse della comunità” ha dichiarato il sindaco Voce.