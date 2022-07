Crotone, acqua chiusa per tutta la città dalle ore 22 fino alle 7 del 30 luglio

Acqua chiusa per tutta la città dalle 22 del 29 luglio e fino alle 7 del 30 luglio. Lo comunica Congesi, società che si occupa del servizio idrico in città, nell'ambito del piano di razionalizzazione messo a punto a causa della carenza idrica in questo periodo a fronte di un aumento di popolazione.

Questa la nota di Congesi diffusa attraverso il Comune di Crotone: "Il 29 luglio, a partire dalle ore 22.00 circa, verrà interrotta l'erogazione idrica in tutti i quartieri della città per permettere il reintegro dei volumi nei serbatoi di accumulo di Vescovatello Alto e Basso. La distribuzione riprenderà domani dalle ore 7.00. Si precisa che nelle zone più alte della città il servizio potrà essere fruibile non nella immediatezza dell’orario indicato (ore 7.00) ma che comunque riprenderà entro la mattinata".