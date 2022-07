Lungomare, allungata di un'ora la chiusura al traffico veicolare fino al 4 settembre

Un'ora in più per l'isola pedonale sul lungomare. Il Comune ha disposto la chiusura al transito veicolare, e la contemporanea istituzione del divieto di sosta e di fermata, nel tratto di via Cristoforo Colombo e via Antonio Gramsci compreso tra piazza Rino Gaetano e piazzale Ultras dalle ore 20 all'una del giorno successivo, invece che a mezzanotte. Il nuovo orario sarà vigore dal primo agosto al 4 settembre prossimo.

La stessa disposizione si applica anche al tratto di via Cristoforo Colombo compreso tra l'incrocio con via Antonio Piroso e piazza Rino Gaetano nei medesimi giorni e nei medesimi orari, consentendo l'accesso e la sosta al parcheggio di piazza Marinai d'Italia esclusivamente ai residenti e all'utenza delle attività commerciali presenti nel medesimo tratto di strada per il solo tempo strettamente necessario alle attività di acquisto.

Inoltre, informa l'ufficio viabilità, per consentire lo svolgimento dell'evento Omnia Tour è stata disposta l'istituzione del divieto di sosta e di fermata su tutto il piazzale Ultras dalle ore 8 del primo agosto alle ore 2 del giorno successivo, fatta eccezione per i mezzi a servizio dell'organizzazione.