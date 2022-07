Papanice, raid nella scuola di via Oceania: gravi danni agli arredi

Arredi danneggiati, porte interne rotte, armadietti e librerie scassate. Si presentava così nella mattina del 29 luglio il plesso di via Oceania a Papanice che ospita la scuola elementare e materna. Ignoti hanno pensato bene di vandalizzare l'edificio scaricando anche gli estintori la cui polvere ha ricoperto pavimenti ed arredamenti.

Sicuramente un atto vandalico ma quello che lascia perplessi è che il 13 luglio la dirigenza scolastica aveva presentato una denuncia alla Questura di Crotone denunciando una effrazione nello stesso plesso. Ignoti erano entrati dopo aver rotto il vetro della porta di emergenza del piano terra. In quella denuncia non si faceva cenno di danni o di furti e si sottolineava solo il danneggiamento della porta di emergenza. Sul posto quel giorno è intervenuta anche la polizia.

Il plesso scolastico di via Oceania era di fatto rimasto chiuso dopo aver ospitato il seggio per i referendum del 12 giugno. Da quel giorno la scuola era rimasta incustodita ed inutilizzata. La scuola, secondo la denuncia, non sarebbe neppure dotata di allarme anche se, in effetti, il sistema sarebbe installato ma evidentemente non attivato.

Se giorno 13 luglio i danni erano limitati alla sola porta di emergenza è anche evidente che nessuno ha preso provvedimenti per rimettere in sicurezza la scuola, attivare l'allarme o eseguire controlli. Infatti, il plesso è stato preso di mira dai vandali successivamente e lasciato nelle condizioni che si vedono nelle foto.