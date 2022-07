Rai 1, il viaggio di Camper tra i borghi di Calabria con una puntata a Santa Severina

Il viaggio del Camper di Rai 1, guidato da Tinto e Roberta Morise, per la settimana dal 1 al 5 agosto prosegue in Calabria, a partire dalle 11.30. Elisa Silvestrin viaggerà insieme ai camperisti della settimana tra Scilla, Capo Vaticano, Tropea, Zambrone, Pizzo e Amantea. Monica Caradonna andrà alla scoperta delle eccellenze gastronomiche: 'nduja e pecorino, cipolla di Tropea, morzello e pitta, caciocavallo e patata della Sila. Gloria Aura Bortolini, invece, sarà la guida dei piccoli borghi gioiello, come Pentedattilo, Briatico, Badolato, Santa Severina, Morano Calabro.