Lascia il cane per un'ora nell'autovettura sotto il sole, denunciata per maltrattamenti

Maltrattamento di animali. Una donna è stata

denunciata dalla Polizia locale per avere lasciato un’ora il

suo cane chiuso nell'autovettura parcheggiata sotto il sole, con le temperature che in questi giorni si aggirano intorno ai 35 gradi. E' successo a Reggo Calabria, ma episodi del genere sono ormai frequenti in ogni angolo d'Italia.

Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione alla sala operativa del comando di Polizia locale. Giunti sul posto si sono imbattuti in un meticcio che si agitava dietro i vetri di una vettura chiusa. L’animale è apparso in stato di grave disagio al punto da rimettere all’interno dell’abitacolo. Individuata la proprietaria, che ha fatto scendere il cane per le cure del caso, gli agenti hanno avviato gli accertamenti e le contestazioni di rito.

La proprietaria sarà deferita all’autorità giudiziaria per maltrattamento di animali. L’animale, molto provato, dovrebbe cavarsela nonostante le sofferenze provocate dalla permanenza nell’abitacolo esposto ai raggi cocenti del sole.