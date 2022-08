Calabria, ancora un incidente sulla ss 106, stesso bilancio di Cirò Marina: 2 morti, un ferito grave

Ancora un incidente mortale sulla strada statale 106. A neanche due giorni di distanza dal sinistro che è costato la vita a due persone nei pressi della rotonda di accesso a Cirò Marina mentre una terza lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Crotone, questa mattina, per cause ancora in corso di accertamento, un tir e un'autovettura si sono scontrati frontalmente sul tratto della jonica che si snoda nel territorio di Villapiana al confine con Trebisacce, in provincia di Cosenza. Il bilancio è di due morti ed un ferito grave.

I tre viaggiavano tutti sull'autovettura. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze dall'ospedale di Castrovillari e dai presidi sanitari di Cassano allo Ionio e Trebisacce. La persona ferita è stata trasferita in elisoccorso all'ospedale Annunziata di Cosenza. Sul posto è presente personale Anas per la gestione della viabilità e per ripristinare la transitabilità appena sarà possibile. Sulla dinamica dell'incidente stradale , il cui impatto è stato molto violento, indagano gli agenti della Polstrada di Trebisacce.