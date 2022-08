Dal mito di Eros e Psiche all'astronomia, estate sotto le stelle a Capo Colonna e Le Castella

Al via il calendario di manifestazioni 'E…state al Museo 2022' che, assieme ai due musei di Crotone e al Parco archeologico di Capo Colonna, coinvolge la Fortezza di Le Castella. Si tratta di incontri a tema, a ingresso libero, rivolti a vari tipi di pubblico per promuovere la fruizione del patrimonio culturale.

Dopo l'iniziativa al Museo di via Risorgimento dello scorso 30 luglio per famiglie, bambini e ragazzi, giovedì 4 agosto (prenotazione obbligatoria) è in calendario una serata dedicata al mito di Eros e Psiche. A Le Castella, lunedì 8 agosto, si parlerà di archeologia medievale e della nascita dei castelli in Calabria fra XI e XIV secolo. Il 10 agosto sarà la volta dell'osservazione del cielo notturno sotto la guida di esperti di astronomia, prima presso il planetario dell'Istituto nautico, poi nel Parco archeologico di Capo Colonna.

Dopo Ferragosto, il promontorio Lacinio ospiterà una serata di cinema archeologico, con workshop e proiezioni a tema; mentre nella fortezza di Le Castella a fine agosto avrà luogo una conversazione con la ex direttrice del Museo e Parco archeologico di Locri sull'antica polis del reggino, rivale di Kroton. Conclude il calendario estivo la premiazione del concorso fotografico 'Le storie del Lacinio'.

Gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con i Comuni di Crotone e di Isola Capo Rizzuto, rientrano nell’itinerario culturale 'Rotta di Enea', cui i Musei di Crotone aderiscono, e che gode del riconoscimento da parte del Consiglio d’Europa (al pari dei cammini di Santiago e della via Francigena) quale percorso finalizzato a rafforzare l’identità socio-culturale all’origine della civiltà europea. Secondo il mito, infatti, Enea sarebbe passato dal santuario di Hera Lacinia per offrire un dono votivo.

L'organizzazione raccomanda comportamenti corretti al fine di prevenire e contenere la diffusione del Covid-19. Le manifestazioni si svolgeranno prevalentemente all'aperto dalle 18.30 in poi. Per prenotare utilizzare la l'indirizzo di posta elerttronica didatticamuseocrotone@gmail.com.