Delegazione comune Papanice, l'unico dipendente in ferie: uffici chiusi fino al 22 agosto

PAPANICE - Da tre giorni è impossibile per i residenti nella frazione di Crotone poter ottenere certificati o documenti alla delegazione comunale. L'unico dipendente in servizio è andato giustamente in ferie, ma non è stato sostituito da alcuno. All'ingresso della delegazione è affisso un cartello che annuncia che l'ufficio resterà chiuso dall'1 al 22 di agosto e che per le pratiche urgenti ci si può rivolgere alla sede di Crotone. Il problema, per molti abitanti di Papanice è che alcuni documenti si trovano solo nella delegazione comunale e quindi non possono, nell'eventualità, essere consultati. La chiusura del servizio pubblico per mancanza di personale rischia di causare un grosso disagio alla popolosa frazione