Escursioni gratuite in gommone dal porto a Scifo per i portatori di disabilità non motoria

La Giunta comunale, su proposta dell’assessora alle Politiche Sociali Filly Pollinzi, ha aderito al progetto 'Turismo accessibile' proposto dalla Camera di commercio, prevedendo un cofinanziamento per lo svolgimento delle attività.

Il progetto che ha la finalità di offrire nel periodo compreso tra i mesi di agosto e settembre visite turistiche gratuite in gommone con partenza dal porto di Crotone fino a punta Scifo a Capo Colonna, con visite all’area marina protetta nonché attività di socializzazione su pescherecci e visite in agriturismi, per le famiglie con figli portatori di disabilità non motoria.

"L’iniziativa - informa una nota del Comune - oltre ad avere finalità di promozione turistica delle bellezze naturalistiche marine della provincia di Crotone e dei prodotti tipici, si propone come strumento solidale nei confronti della famiglie con figli diversamente abili prevedendo anche il coinvolgimento di associazioni che operano sul territorio".

“Abbiamo aderito con piacere, avvertendone il dovere morale, alla proposta della Camera di commercio. Non è l’unica iniziativa che abbiamo messo in campo per questa estate" puntualizza l'assessora, ricordando il programma 'nessuno di senta escluso' per il servizio di assistenza alla balneazione. "Questo - aggiunge Pollinzi - è un periodo particolare dell’anno ed è giusto offrire occasioni di svago e di socializzazione a persone con disabilità oltre che sostenere le loro famiglie”.