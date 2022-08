Scuola, mense e palestre, il rapporto Svimez boccia il Mezzogiorno e la Calabria

Calabria tra le peggiori per quanto riguarda la dotazione di mense e palestre scolastiche. È quanto si evince dalle anticipazioni del rapporto Svimez presentate oggi alla Camera dei deputati, nel quale si legge come serva "utilizzare il Pnrr per colmare il divario di infrastrutture sociali a partire dall’istruzione".

Nel Mezzogiorno circa 650 mila alunni delle scuole primarie statali (79% del totale) non beneficiano di alcun servizio mensa. In Campania se ne contano 200 mila (87%), in Sicilia 184mila (88%), in Puglia 100mila (65%), in Calabria 60mila (80%). Nel Centro-Nord gli studenti senza mensa sono 700mila, il 46% del totale.

Circa 550mila alunni delle scuole primarie del Mezzogiorno (66% del totale) non frequentano scuole dotate di una palestra. Solo la Puglia presenta una buona dotazione di palestre mentre registrano un netto ritardo la Campania (170mila allievi senza, 73% del totale), la Sicilia (81%), la Calabria (83%). Nel Centro-Nord gli studenti senza palestra raggiungono il 54%.

Inoltre, il 57% degli alunni meridionali della scuola secondaria di secondo grado non ha accesso a una palestra; la stessa percentuale che si registra nella scuola secondaria di primo grado.