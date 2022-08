Transizione ecologica, a Melissa convegno martedì 9 agosto

MELISSA - “Quale Futuro?..Costruiamolo Insieme” è il titolo dell’evento che si terrà martedì 9 agosto alle 20.30 a Melissa, in Piazza del Popolo. L’iniziativa è organizzata da “Il nettare di Mélissa APS”: grazie a relatori di altro profilo, verranno affrontati i temi della transizione ecologica, dello sviluppo sostenibile ed etico e delle risorse economiche disponibili per sostenere l’epocale cambiamento in atto.

Nel Convegno si parlerà anche di economia circolare, ovvero di un’economia pensata per potersi rigenerare da sola, dove si costruisce già nell’ottica di smaltire nella visione “zero waste” e dove i “rifiuti” sono risorse ai quali dare valore reimmettendoli nei cicli di produzione come Materie Prime Seconde.

“Il nettare di Mèlissa APS” nasce da un gruppo di nativi di Melissa che attualmente risiedono in varie parti d’Italia dove hanno raggiunto posizioni sociali e culturali importanti assumendo incarichi, ruoli e funzioni anche di prestigio. Affermano: “Noi crediamo fortemente nella possibilità che il borgo di Melissa debba essere valorizzato dal punto di vista storico, culturale, ambientale e turistico -i presupposti ci sono -a completamento e in sinergia con Torre Melissa, località di attrazione in espansione. Per questo operiamo insieme, impiegando volentieri tempo, energie, risorse umane ed intellettuali”.