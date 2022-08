Economia fragile, serve percorso unitario e una PA che funzioni

“In questi anni di emergenze sanitarie, geopolitiche ed economiche, le imprese, i lavoratori, le comunità sono sottoposte ad un forte stress mai sperimentato dal secondo dopo guerra in poi. Le recenti dimissioni del Governo purtroppo aprono la strada ad ulteriori incertezze che in piena fase attuativa del PNRR ed alla vigilia dell’approvazione della legge di bilancio rendono ancora più fragile il contesto in cui ci muoviamo”, così Mario Spanò, Presidente di Confindustria Crotone, apre una riflessione su imprese e territorio.

Per il Consiglio Direttivo di Confindustria Crotone, riunitosi nei giorni scorsi, è indispensabile continuare a mantenere la barra dritta su obiettivi concreti. Per farlo, ritiene Confindustria Crotone serve “un dialogo operoso, non un mero esercizio di retorica, ma la premessa necessaria perchè ognuno di noi, nei ruoli ricoperti, ponga in atto quei processi e quelle azioni necessarie per affrontare le tante sollecitazioni a cui imprese e territori sono sottoposti”.

Infrastrutture, ZES, Aree industriali 4.0, Pubblica amministrazione. Su questi temi, in stretto raccordo con Unindustria Calabria, Confindustria Crotone concentra la sua attenzione. “Sulle infrastrutture, sulle reti e i nodi - dice Spanò - i tempi ci sembrano maturi per raggiungere alcuni risultati concreti. Quanto scritto nel DEF a proposito degli interventi sulla SS 106 jonica ci sembra un punto di partenza importante che deve trovare un approdo nella prossima legge di bilancio con l’impegno di risorse per realizzare il nuovo tracciato, Sibari- Crotone, a 4 corsie”.

Il presidente di Confindustria però è consapevole che non bastano le parole perché questo “cammino molto impegnativo” deve vedere tutte le forze in campo, politiche, istituzionali e sociali, “lavorare nella stessa direzione anche sul completamento della linea ferroviaria ionica, sulla valorizzazione del Porto e dell’Aeroporto di Crotone, in un'ottica di sistema”.

Sulla fascia ionica, in raccordo con il Corridoio europeo sul versante tirrenico, serve secondo Mario Spanò: “una visione di sistema. Reti, nodi, infrastrutture. Queste ci sembrano premesse indispensabili per fare della ZES un concreto strumento di attrazione di nuovi investimenti.”

L’area industriale è il punto più delicato. “Sono note le vicende del Corap. Le imprese hanno bisogno di aree industriali attrezzate e funzionanti. Nell’area industriale di Crotone il traguardo è ancora lontano. E’ emblematica la “triste vicenda” della condotta dell’acqua gestita dal Corap, costruita negli anni settanta, vetusta, violata da allacci abusivi, che ogni estate, a causa di perdite continue, costringe alla sete aziende, famiglie, operatori turistici. E’ difficile far capire a chi investe nel territorio che, nonostante il PNRR dedichi una Missione anche alla tutela della risorsa idrica, appostando milioni di euro, a Crotone non si riesca a programmare e realizzare un intervento definitivo su una condotta dell’acqua. Stiamo per questo sollecitando la Regione, impegnata a dare operatività alla neo costituita Autorità unica regionale per i rifiuti ed i sistemi idrici, a dare risposta al territorio su questa vicenda”.

Poi c’è la bonifica dell’ex area industriale. “Nel nostro convegno di maggio scorso - dice Spanò - abbiamo rivolto a Regione, Provincia e Comune l’appello ad un impegno forte, determinato e congiunto per essere interlocutori risolutori delle questioni ancora aperte. La bonifica non deve fermarsi”.